الرياضة - 05:55 - خالد الغندور: الأهلي أعظم نادي في الكون والزمالك زعيم إفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 صباحاً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي هو أعظم نادي في الكون بالبطولات والألقاب والأرقام.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي أقدم من نادي الزمالك، ولكن في ذات الوقت الزمالك أكبر نادي في القارة السمراء لأنه بطل السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي المتوج بدوري الأبطال الإفريقي.

وأكد الغندور أن الأهلي حالياً أعظم نادي عربي، ولكن هناك ناس من الصدمة لم تتقبل تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وأشار الغندور إلى إن الزمالك هو زعيم القارة الأفريقية 2024، رغم ما تعرض له من صعوبات علي رأسها إيقاف القيد في اكثر من مرة.

وطالب الغندور الجميع بالابتعاد عن الشعارات خاصة ان الأهلي والزمالك ناديين كبار.