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الرياضة - 05:55 - المقاولون العرب يعبر الداخلية بصعوبة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:55 - المقاولون العرب يعبر الداخلية بصعوبة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - المقاولون العرب يعبر الداخلية بصعوبة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 صباحاً - فاز فريق المقاولون العرب على ضيفه الداخلية بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المحترفين لكرة القدم "دوري القسم الثاني".

تقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقة 63 عبر لاعبه شارلز باسي، ثم أدرك الداخلية التعادل بهدف اللاعب إسلام عبد النعيم في الدقيقة 84، قبل أن يسجل محمد عنتر هدف الفوز القاتل للمقاولون العرب في الدقيقة 98.

وأضاع فريق الداخلية ضربة جزاء في الشوط الثاني، أهدرها اللاعب شريف دابو.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى ست نقاط، ليتصدر جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة، فيما يتذيل الداخلية الجدول بدون نقاط بعد الهزيمة في مباراتين متتاليتين.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين، حقق فريق القناة انتصارا عريضا على مضيفه منتخب السويس بنتيجة 5-0، كما انتصر فريق بروكسي على ضيفه طنطا بنتيجة 1-0، وتعادل فريق راية مع ضيفه أبو قير للأسمدة بدون أهداف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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