وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: الشركة الألمانية لا تعرف الأهلي أو الزمالك.. وأرفض تصريحات حسام حسن الأخيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: الشركة الألمانية لا تعرف الأهلي أو الزمالك.. وأرفض تصريحات حسام حسن الأخيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: الشركة الألمانية لا تعرف الأهلي أو الزمالك.. وأرفض تصريحات حسام حسن الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 صباحاً - تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن نظام الدوري الجديد ورأيه في تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وتحدث سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "كان يجب تغيير نظام الدوري المصري، الجميع وافق مع هذا الشكل الجديد عدا مسألة الهبوط كان هناك بعض الهبوط".

وأضاف:"الشركة الألمانية ستعمل بحادية ولا تعرف الأهلي أو الزمالك أو باقي الأندية"

وواصل:"مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد صاحب القرار في إشراف عامر حسين على الشركة الألمانية باقي الأندية"

وأختتم حديثه قائلًا: "أنا أول من أخبرت حسام حسن أنه المدير الفني القادم لمنتخب مصر، هو أسطورة ودعمته بقوة ومازلت ادعمه لكن أرفض تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موريتانيا".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق