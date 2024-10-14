الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: الشركة الألمانية لا تعرف الأهلي أو الزمالك.. وأرفض تصريحات حسام حسن الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 صباحاً - تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن نظام الدوري الجديد ورأيه في تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وتحدث سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "كان يجب تغيير نظام الدوري المصري، الجميع وافق مع هذا الشكل الجديد عدا مسألة الهبوط كان هناك بعض الهبوط".

وأضاف:"الشركة الألمانية ستعمل بحادية ولا تعرف الأهلي أو الزمالك أو باقي الأندية"

وواصل:"مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد صاحب القرار في إشراف عامر حسين على الشركة الألمانية باقي الأندية"

وأختتم حديثه قائلًا: "أنا أول من أخبرت حسام حسن أنه المدير الفني القادم لمنتخب مصر، هو أسطورة ودعمته بقوة ومازلت ادعمه لكن أرفض تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موريتانيا".