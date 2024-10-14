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تفاصيل اليوم الثاني لمعسكر المصري بالمغرب - أخبار كلمتك

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تفاصيل اليوم الثاني لمعسكر المصري بالمغرب - أخبار كلمتك

تفاصيل اليوم الثاني لمعسكر المصري بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:09 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته في معسكره الحالي بالمغرب استعدادًا للموسم الجديد 

تفاصيل اليوم الثاني لمعسكر النسور الخُضر بالمملكة المغربية

وجاءت تفاصيل اليوم الثاني للفريق البورسعيدي كالتالي:

بدأ اليوم الثاني لمعسكر المصري بتجمع اللاعبين  في العاشرة صباحًا بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامتهم بفندق " the view hotel " بمدينة بوزنيقة.

وحرص الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة الكابتن علي ماهر على خضوع جميع اللاعبين لاختبار " inbody " والذي يتم من خلاله تحليل تكوين الجسم من حيث العضلات والدهون والمياه للوقوف على حالة كل لاعب على حدة.

■ عقب الاختبار خاض اللاعبين مرانهم الصباحي بصالة الجيمانزيوم وسط متابعة من كافة أعضاء الجهاز الفني لأداء اللاعبين على الأجهزة لتحقيق الاستفادة القصوى من أداء التدريبات.

■ المران استمر لمدة ساعة تناوب خلالها اللاعبين على أداء التدريبات على الأجهزة المختلفة.

■ عقب المران، توجه الفريق إلى صالة الطعام - المخصصة للفريق -  لتناول وجبة الافطار، جميع الوجبات يتم متابعة إعدادها من قِبل الجهاز الفني للفريق وكذا الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمود الشحات.

■ صعد اللاعبون إلى غرفهم عقب تناول الإفطار للخلود للراحة لبعض الوقت.

■ عقد الكابتن علي ماهر في الثالثة إلا الرُبع محاضرة فنية للاعبين بقاعة الاجتماعات بالفندق،  المحاضرة تناولت عدد من الجوانب الفنية والخططية،  بالإضافة إلى التركيز على مهام لاعبي كل مركز على حدة.

■ عقب نهاية المحاضرة وبالتحديد في تمام الرابعة، توجه الفريق إلى ملعب التدريب " la noria club " بمدينة المحمدية والذي يبعد نحو 30 كيلو متر عن مقر إقامة الفريق.

■ بدأ المران في نحو الخامسة واستمر لما يزيد عن الساعة وشهد تركيزًا من الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية وتنفيذ دقيق لكافة التعليمات التي تم تلقينها للاعبين خلال المحاضرة النظرية.

■ ثلاثي حراس المرمى محمود جاد ومحمود حمدي ومحمد شحاته خضعوا لمكان تخصصي شاق تحت إشراف الكابتن مصطفى فتحي.

■ عقب نهاية المران وعودة الفريق للفندق توجه الجميع إلى صالة الطعام لتناول وجبة الغداء.

■ بعد خلود اللاعبين للراحة لوقت قليل، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى خضعت لجلسات التأهيل والاستشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي، والمجموعة الثانية توجهت مع أعضاء الجهاز الفني للخضوع لتدريب بدني مكثف.

■ مسئولي الفندق الذي يقيم به الفريق أبدوا سعادتهم التامة للكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق بمتابعة المركز الإعلامي للنادي المصري  لمعسكر الفريق، مؤكدين أن تواجد بعثة المصري بالفندق يعد خير دعاية لهم خاصة مع تفاعل جماهير المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حسابات الفندق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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