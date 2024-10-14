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أيمن يونس: أمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب - أخبار كلمتك

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أيمن يونس: أمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب - أخبار كلمتك

أيمن يونس: أمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:05 صباحاً - أكد أيمن يونس، نجم فريق الزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة مع الفراعنة حتى الآن ويحقق النجاح المطلوب.


وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالمغرب، الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب لقوة المنافسات والمنتخبات الإفريقية".

وأضاف: "المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية يجب أن يظهر بشكل أشرس فنيًا من أجل التتويج باللقب الثامن في تاريخه".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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