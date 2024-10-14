فتح الله: كان لابد من وجود عمر جابر مع منتخب مصر ومواجهة بيراميدز والزمالك متكافئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:21 صباحاً - أكد محمود فتح الله، مدرب بيراميدز السابق، أن الفوز الذي حققه منتخب مباراة مصر أمام موريتانيا كان ضروريًا وطبيعيًا، ومباريات الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا والمونديال في المتناول، مشددًا على ضرورة الفوز في تلك المباريات وهذه الأمور لا تقلل من الجهاز الفني أو اللاعبين ومجهودهم داخل الملعب.

وقال فتح الله عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "بالتأكيد سيكون هناك نجاح في التأهل للبطولات، لكن المنافسة في أمم إفريقيا تكون قوية، ولابد من استغلال تلك المباريات في تحقيق أقصى استفادة ممكنة، حتى نكون جاهزين للمنافسة بقوة في البطولات الكبرى".

وأضاف: "كان من الأفضل وجود عمر جابر في منتخب مصر لأنه يعيش أفضل حالاته الفنية، وأحمد عيد له مستقبل في المنتخب الوطني، ولكن عمر جابر لديه خبرات كبيرة ولاعب دولي، ويجب تقبل كل الآراء الفنية والاختلافات شئ طبيعي، وكنت أتمنى ضم ظهير الزمالك حاليًا للمنتخب".

وواصل: "أحمد حجازي أيضا لاعب كبير وله خبرات كبيرة، ومصطفى محمد يجب دعمه ومساندته ويلعب اساسيا في لقاء موريتانيا، خصوصا أنه لا يعيش في أفضل مستوياته الفنية مع نانت الفرنسي حاليا، لذلك كان من الواجب دعمه والدفع به في اللقاء".

وأكمل: "محمد صلاح أصبح في مستوى مختلف، والتعامل معه لابد أن يكون مناسبًا لـ"الليفيل" الذي وصل إليه حاليا، ولا يوجد اي مشكلة في ابتعاده عن لقاء موريتانيا ولدينا عناصر آخرى قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض غياب صلاح".

وزاد: "لا يوجد مشكلة في استبعاد أي لاعب لديه مشكلة في اللعب على النجيل الصناعي، وأي لاعب حال وجود رغبة في عدم اللعب عليه التوجه للمدير الفني والحديث معه، ولابد من وجود تواصل بين اللاعبين والمدرب بشكل مستمر".

وبسؤاله عن الفريق الذي سيدعمه في لقاء الزمالك وبيراميدز، قال: "الزمالك بالطبع، لكن خلال عملي في بيراميدز كان هناك أمانة للنادي الذي أعمل به، وطبيعي أن أشجع النادي الذي لعبت بين صفوفه".

وأشار إلى أن بطولة المباراة الواحدة أو المباراتين من الممكن أن يفوز بها أي فريق، لكن البطولات الطويلة التي تحتاج لإسكواد قوي تختلف تماما.

وأوضح: "بيراميدز وسيراميكا لديهم نفس طموح الأهلي والزمالك من أجل الفوز بكأس السوبر المصري.. والكفة متساوية بين الزمالك وبيراميدز في اللقاء القادم".

وتابع: "بيراميدز فريق قوي ولديه عناصر مميزة في كل المراكز، وقوة الزمالك ستكون في الجماهير وأيضا لديه لاعبين رائعين، والصفقات قد يكون لها دور في المواجهة المقبلة".

وأكد: "بيراميدز لديه قوام فريق ممتاز، وقام بدعم صفوفه بشكل مميز في الصيف الماضي، وتعاقد مع إيجولا وعبد الرحمن مجدي في الأطراف، والفريق يضم عدد هجومي مميز، بالإضافة لباقي المراكز الأخرى فيها عناصر على أعلى مستوى، وفوزهم بكأس مصر يحسب لهم رغم اعتذار الأهلي ومشاركة الزمالك بالبدلاء".

وأتم: "بالتأكيد حال فوز بيراميدز بكأس السوبر سيكون له مردود قوي على باقي الموسم الحالي".

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