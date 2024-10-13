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مرموش يفوز بجائزة لاعب الشهر مع فرانكفورت، وليفربول يعرض 60 مليون يورو لضمه - أخبار كلمتك

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مرموش يفوز بجائزة لاعب الشهر مع فرانكفورت، وليفربول يعرض 60 مليون يورو لضمه - أخبار كلمتك

مرموش يفوز بجائزة لاعب الشهر مع فرانكفورت، وليفربول يعرض 60 مليون يورو لضمه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 13 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - أعلن نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني عن فوز الدولي المصري عمر مرموش، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر داخل الفريق.

وخلال الشهر سجل مرموش 5 أهداف وصنع هدفين ليتفوق على جميع زملائه في الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقدم نادي ليفربول بأول عروضه من أجل ضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني.

ليفربول يقدم اول عرض لضم مرموش

وبحسب موقع caughtoffside الإنجليزي فإن ليفربول معجب بأداء مرموش في الدوري الألماني، وهم مستعدون لإحضاره للدوري الإنجليزي، ويجهز ليفربول عرضا أوليا بقيمة 60 مليون يورو.

وتابع ينتظر مسؤولو ليفريول ما إذا كان إينتراخت فرانكفورت مستعدا لقبول العرض أم لا.

ويقدم مرموش موسم مميزا مع فرانكفورت حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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