التعاون يضرب الفتح بثنائية نظيفة في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 5 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا مستحقا أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن سعود القاسمي.

سجل هدفي التعاون السعودي موسى بارو في الدقيقة 45 وجواو بيدرو في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

تشكيل التعاون أمام الفتح

حراسة المرمي: مايلسون تينوريو

الدفاع: عون السلولي – عبدالله الحماد – أحمد صالح باحسين – أشرف المهديوي

الوسط: جواو بيدرو – أندري جيروتو – سلطان مندش – سعد فهد الناصر

الهجوم: موسى بارو – سلطان الفرحان

فريق الفتح السعودي، كلمتك

تشكيل الفتح أمام التعاون

حراسة المرمى: بيتر سزاباتوس

الدفاع: محمد راجي الكنيدري – جاسون دينابير – محمد الفهيد – صهيب أيمن الزيد

الوسط: لوكاس زيلاريان – سفيان بن دبكة – مروان سعدان – نايف مسعود

الهجوم: على المسعود جورج تافاريس

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويأتي التعاون في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بعد خمسة مباريات لعبها الفريق فاز في اثنتين منها وتعادل في مثلهمها وخسر في واحدة، بينما الفتح يأتي في المركز الأخير في الدوري برصيد نقاط قدره ثلاثة نقاط بعد أن خسر أربعة واجهات وفاز في واحدة فقط، وفي آخر 5 لقاءات بينهما فاز الفتح في مباراتين وتعادلا بنفس العدد وحقق التعاون النصر في مباراة واحدة.

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