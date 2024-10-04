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ليون يقسو على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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ليون يقسو على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

ليون يقسو على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 4 أكتوبر 2024 01:25 صباحاً - فاز ليون الفرنسي على مضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي (4-1)، مساء الخميس، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي. 

وأسفرت باقي المباريات التي جرت الخميس أيضا عن فوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه بشكتاش التركي 3 / 1، وإيلفسبورج السويدي على ضيفه روما الإيطالي 1 / صفر، وستيوا بوخارست الروماني على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بنفس النتيجة.

فيما تعادل سان جيلواز البلجيكي مع بودو جليمت النرويجي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع لودوجوريتس رازاجراد البلغاري بدون أهداف، تفينتي آنشخيده الهولندي مع ضيفه فناربخشه التركي 1 / 1، كما تغلب ميتيلاند الدنماركي 2 / صفر على مضيفه مكابي تل أبيب.

 

نتائج مباريات الدوري الأوروبي 

وفاز أندرلخت على مضيفه ريال سوسيداد 2 / 1، ومالمو على مضيفه كارباخ أجدام بالنتيجة ذاتها، وأولمبياكوس على ضيفه سبورتنج براجا 3 / صفر، وهوفنهايم على ضيفه دينامو كييف 2 / صفر، في حين تعادل ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي 2 / 2 مع ضيفه جالطة سراي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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