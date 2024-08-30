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غزل المحلة يتعاقد مع أحمد العربي حارس المقاولون العرب (فيديو) - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يتعاقد مع أحمد العربي حارس المقاولون العرب (فيديو) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد العربي حارس المقاولون العرب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 30 أغسطس 2024 07:28 مساءً - أعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز عن التعاقد مع أحمد العربي حارس مرمي المقاولون العرب، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وكشف غزل المحلة عن  تعاقده مع أحمد العربي لمدة ثلاث سنوات قادما من صفوف المقاولون العرب.

غزل المحلة يجدد عقد لاعبه عمرو الجزار 

ونجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل في تمديد عقد مدافع الفريق عمرو الجزار ليستمر مع زعيم الفلاحين حتى موسم 2027 ويأتي ذلك في إطار سياسة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وجاء قرار غزل المحلة في تمديد عقد عمرو الجزار لقطع الطريق أمام الأندية التي كانت تسعى للتعاقد مع اللاعب، حيث ارتبط أسم الجزار بالكثير من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته وعلى رأسهم الزمالك. 

وكانت الجزار انضم لغزل المحلة مطلع الموسم المنصرم قادما من فريق العبور ليساهم في صعود زعيم الفلاحين من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

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غزل المحلة يضم محمد حمدي زكي 

ونجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز في التعاقد مع محمد حمدي زكي لاعب النادي الأهلي وأسوان السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن غزل المحلة تعاقده مع محمد حمدي زكي لمدة ثلاث سنوات قادما من صفوف نادي أسوان بعد أن لعب معارا لفريق طلائع الجيش بالموسم الماضي.

ولعب محمد حمدي زكي للعديد من الأندية أبرزها النادي الأهلي وطلائع الجيش وأسوان وسموحة والاتحاد السكندري. 

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غزل المحلة يتعاقد مع محمود الزنفلي 

تعاقد نادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع محمود الزنفلي حارس مرمي الداخلية والنادي الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري. 

وانتقل الزنفلي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية علي سبيل الإعارة من الداخلية لكنه لم يشارك مع الأحمر في أي مباراة ليستقر مسؤولو القلعة الحمراء على عدم ضم اللاعب بصفة نهائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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