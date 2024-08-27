تشابي ألونسو يكشف سر فوز باير ليفركوزن في مباريات الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:56 مساءً - قال الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن، إن التناوب بين لاعبي الفريق سيكون بمثابة مفتاح الفوز بالنسبة لفريقه هذا الموسم في ضوء جدول المباريات المزدحم.

ويبدأ ليفركوزن حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا غدا الأربعاء، حينما يواجه كارل زايس يينا، بينما سيشارك خلال العام أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما يطمح في الوقت ذاته للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي.

قال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لدينا فريق كبير مع الكثير من الخيارات. مداورة اللعب في الفريق سيكون مهما مرة أخرى هذا الموسم كما كان في الموسم الماضي. لدي ثقة في كل لاعب".

وتأجلت مباراتا ليفركوزن وشتوتجارت في الدور الأول لكأس ألمانيا بسبب مباراتهما بكأس السوبر الألماني، والتي انتهت بفوز فريق ألونسو 4 / 3 بركلات الترجيح.

أكد ألونسو، الذي قاد ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) الموسم الماضي "نتطلع لبطولة الكأس، المباراة الأولى دائما ما تكون خاصة ومثيرة. يجب أن نكون مستعدين جيدا لها".

ويفتقد ليفركوزن خدمات فيكتور بونيفاس ومارتن تيرير وأوديلون كوسونو بسبب الإيقاف، كما سيغيب أيضا إزيكيل بالاسيوس الذي لا يزال في مرحلة إعادة التأهيل.

أضاف مدرب ليفركوزن "نأمل أن يعود بالاسيوس لصفوف الفريق بعد فترة التوقف الدولي القادمة، هذه هي الخطة على الأقل".

من المتوقع أيضا أن يشارك المدافع جوناثان تاه في اللقاء، رغم التكهنات التي ربطته بالانتقال لبايرن ميونخ.

وتحدث ألونسو عن تاه، حيث قال "إنه لاعب ناضج ويركز بشكل كامل".