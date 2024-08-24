مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 24 أغسطس 2024 04:05 مساءً - بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وابسويتش تاون، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي مع ضيفه إيبسويتش تاون في بطولة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

وكان فريق مانشستر سيتي قد افتتح رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فريق تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، بينما خسر فريق إيبسويتش تاون أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين مانشستر سيتي وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو 2001، حينما فاز إيبسويتش بهدفين لواحد في ملعبه على الفريق السماوي، والذي لم يكن حينها ضمن زعماء البطولة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع "بوابة الأسبوع" بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025.