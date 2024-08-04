الأهلي يطالب محمد عبد المنعم بتجاهل عرض نيس الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 4 أغسطس 2024 11:41 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى طلب مسئولو النادي الأهلي من محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعدم الرد على العرض الذي تلقاه مؤخراً من نادي نيس الفرنسي لأنه عرض ضئيل للغاية، وتحدث مسئول بارز بالأهلي مع عبد المنعم مؤخراً بخصوص العرض الفرنسي.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " المسئول فى الاهلى أكد لمدافع الفريق أن العرض الفرنسي مُهين من الناحية المالية لأن قيمته لا تتعدى مليوني دولار رغم أن قيمته التسويقية تتعدى 6 مليون دولار لأنه أفضل مدافع في أفريقيا خلال السنوات الماضية ".

وأشار محمد الليثى " المسئول الأهلاوي، قال لعبد المنعم أن النادي لا يمانع احترافه في أوربا لكن عليه أن ينتقل بمقابل مالي كبير يتناسب مع قيمته ومكانته، فقد رحل لاعبين في نفس مستواه وربما أقل لأوربا بأرقام كبيرة، أبرزهم رمضان صبحي الذي أنتقل لنادي ستوك سيتي عام 2016 مقابل 5 مليون يورو رغم أن موهبة رمضان وقتها لم تكن قد أنفجرت بالشكل الكافي وحث المسئول الأهلاوي، رمضان صبحي على ضرورة التحدث مع وكيل أعماله بشأن إحضار عروض قوية ومناسبة حتى يتم الموافقة على إحداها، أما عرض نيس الفرنسي فلم يتم الالتفات له إلا أذا تم رفعه إلى 5 مليون دولار كحد أدنى ".