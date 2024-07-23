شبانة: كولر نجح باقتدار مع الأهلي.. ولديه قدرات فنية وشخصية رائعة

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:29 صباحاً - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بمستوى لاعبي النادي الأهلي خلال مواجهة بيراميدز، وبالمدرب السويسري مارسيل كولر الذي نجح باقتدار في الموسم الجاري، خصوصا في تجهيز لاعبيه والوصول لمستوى مميز جدا.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إمام عاشور مستواه جيد للغاية ويؤدي الأدوار الدفاعية، وكولر نجح في إدارة الفريق بشكل جيد، هناك لاعبين شاركت مثل خالد عبد الفتاح الذي كان بعيدا وظهر بمستوى جيد، وكذلك أكرم توفيق الذي أصبح لا غني عنه في خط الوسط".

وأضاف: "وسام أبوعلي أصبح متألق بشكل رائع أيضا وسجل ثلاث أهداف في مباراتي بيراميدز، وكل التجارب الصعبة أثببت صحة وجهة نظر المدرب، وكل البطولات التي أصبح يدخلها الأهلي يكسبها".

وواصل:" كولر مدرب لديه قدرات فنية وشخصية عالية، والفرق واضح مع يورشيتش الذي ظهر عصبيًا في المواجهتين، وحذرته من لاعبي خط الوسط وكنت أتوقع خسارته للمباراة بسبب التشكيل الذي يصر على الدفع به في المباريات".

وزاد: "مدرب بيراميدز كان يجب عليه وضع لاعبين في خط الوسط بقدرات دفاعية، مثلما يفعل كولر في وجود مروان عطية وأكرم توفيق، وأفشة يجلس بديلا، لأن الأمر محسوم أما يلعب أفشة أو إمام عاشور، لانه يعتمد على ثنائي لديه ميول دفاعية قوية".