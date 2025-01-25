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مكتب التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات - أخبار كلمتك

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مكتب التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات - أخبار كلمتك

مكتب التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:25 صباحاً - نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل جديدة لعدد من العمالة المصرية بالمنطقة الشرقية بإحدي الشركات بالدمام، والتي تبعد ما يقرب من 450 كيلومترا،عن الرياض، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب نظام العمل  السعودي،وكذلك طرق التواصل مع المكتب العمالي وفي حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.

مكتب التمثيل العمالي بالرياض

 حضر ورشة العمل كل من محمد عليان رئيس المكتب العمالي، وعلي خلف الملحق العمالي، بالتعاون مع الشركة لتوعية العمالة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل ، لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج بتوعية العمال بالحقوق والواجبات والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.

يذكر أن هذه الورشة تضمنت موضوعات منها الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها، وجرى حوار مفتوح مع العمال والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

ورش عمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وأجرى مسئولو مكتب التمثيل العمالي بالرياض زيارة إلى مكتبي عمل الدمام والخبر، وذلك لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المصرية، ووضع آلية لتسهيل التعامل بين مكتب التمثيل العمالي، ومكتبي العمل بالدمام والخبر، استقبلهم خلال الزيارة، منصور بن علي بن منصور مدير مكتب عمل الخبر ونائبه، ومدير التسوية الودية، ومدير مكتب عمل الدمام فيصل الخالدي، ونائبه،ومدير علاقات العمل حسين بن علي، ومدير التسوية الودية، ومدير قسم العمالة المنزلية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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