وزير خارجية السعودية في سوريا، زيارة جس نبض لإدارة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:35 مساءً - أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، زيارة إلى سوريا، جاءت في سياق جس نبض إدارة أحمد الشرع؛ لطي صفحة الخلافات مع العواصم العربية والتعاون مع محيطها الإقليمي مستقبلا.

زيارة وزير الخارجية السعودي إلى سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إن المملكة مستعدة لدعم نهوض سوريا.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهًا إلى أهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة، ولفت إلى أن السعودية تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة تكاتف السوريين

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن سوريا سوف تعود إلى موقعها المهم طالما تكاتف السوريون، مشددًا على أهمية دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

فيصل بن فرحان يزور سوريا، كلمتك

وشدد على ضرورة دعم نهوض الاقتصاد السوري، مثمنًا في الإطار ذاته خطوات الإدارة السورية الجديدة، معبرًا عن ثقته في قدرة السوريين على عبور هذه المرحلة بنجاح.

الشيباني يعلن استعداد دمشق للاندماج في مشروع عربي مشترك

في المقابل، شدد أسعد الشيباني، على أهمية موقف السعودية التاريخي تجاه دعم استقرار سوريا، وقال إن بلاده لديها نقاشات موسعة مع السعودية على الصعد كافة، إذ نتمتع بنقاش مفتوح مع الرياض، ونطمح إلى تأسيس علاقة استراتيجية مع المملكة.

فيصل بن فرحان يزور سوريا، كلمتك

ولفت، إلى أهمية التعاون مع السعودية عبر العمل في مجال إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، وتطوير قطاع الصحة والطاقة والتعاون، مشددًا على أن هذا التعاون يعد حافزًا مهمًا لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

وتابع أسعد الشيباني، أن سوريا تسعى لأن تكون جزءًا فاعلًا من مشروع عربي مشترك يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن بلاده تفتح صفحة جديدة من أجل التعاون مع الدول العربية.

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