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وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات يصل إلى السعودية - أخبار كلمتك

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وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات يصل إلى السعودية - أخبار كلمتك

وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات يصل إلى السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:16 مساءً - وصل وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات فى الإدارة الجديدة، مساء اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، فى أول زيارة لوفد رسمى سوري إلى دولة عربية.

وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية 

وضم الوفد السوري الذي وصل السعودية، وزير الخارجية فى الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وجاءت زيارة الوفد السوري إلى المملكة، تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

السعودية تدعو وزير الخارجية السوري لزيارة المملكة

وكان  وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أعلن نهاية شهر ديسمبر الماضى، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.

أحمد الشرع، كلمتك
أحمد الشرع، كلمتك

وأكد أسعد الشيباني حينها، أنه "قبل الدعوة لزيارة السعودية بكل حب وسرور وأنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية"، وأكد أنه يتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الرياض في كافة المجالات.

وكان وفد سعودي رسمى زار العاصمة السورية دمشق، والتقى مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وأفادت مصادر سورية حينها، أن زيارة الوفد السعودي إلى دمشق جاءت بهدف بحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

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الشيباني يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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