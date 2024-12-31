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خليجي 26، تشكيل عمان في مواجهة نصف النهائي ضد السعودية - أخبار كلمتك

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خليجي 26، تشكيل عمان في مواجهة نصف النهائي ضد السعودية - أخبار كلمتك

خليجي 26، تشكيل عمان في مواجهة نصف النهائي ضد السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - خليجي 26، يخوض المنتخب العماني الأول لكرة القدم، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب السعودية، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 التي تقام في الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وعمان في الـ4:30 عصرا، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 1.

تشكيل عمان  أمام السعودية

 

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 26

وتقام مباريات اليوم في المواعيد التالية:

عمان × السعودية | 4:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

البحرين × الكويت | 7:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية لترتيب أفكاره لحسم التشكيل النهائي الذي سيواجه به عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي خليجي 26.

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26 

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1).

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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