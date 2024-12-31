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دينا تكشف تفاصيل أول ورشة رقص شرقي في السعودية - أخبار كلمتك

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دينا تكشف تفاصيل أول ورشة رقص شرقي في السعودية - أخبار كلمتك

دينا تكشف تفاصيل أول ورشة رقص شرقي في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:31 مساءً -  كشفت إحدى مؤسسات الفنون بالرياض عن تنظيم ورش تدريبية للرقص الشرقي لأول مرة في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الراقصة دينا. 

هذه الورش، التي تعتبر حدثًا غير مسبوق في المملكة، تهدف إلى تقديم فنون الرقص الشرقي إلى النساء السعوديات خاصة في الرياض.

 

تجربة جديدة للسيدات السعوديات 

 وتشارك عدد من المهتمات بالرقص الشرقي في هذه الورش التدريبية المتخصصة، وتأتي هذه الورش بتنظيم من أول مؤسسة نسائية مرخصة في إدارة وتدريب وتطوير المواهب الفنية بالمملكة وبالتحديد في الرياض، وكشفت المؤسسة عبر حسابها على انستجرام أن هذه الورش ستتم “في أول مجتمع نسائي مهتم بالرقص والرياضة وأسلوب الحياة الصحي الرياضي في إطار نسائي محافظ وراقي”.

 

وكشفت المؤسسة أن ورش التدريب تقام يومي الجمعة 31 يناير والأحد 1 فبراير 2025، حيث سيتاح للمتدربات فرصة المشاركة في جلسات نظرية وعملية تحت إشراف الراقصة دينا. 

وتضمن هذه الورش تدريبًا متكاملًا في تقنيات الرقص الشرقي، كما ستحصل كل متدربة على شهادة  التدريب المعتمدة من الفنانة دينا، التي تُعد واحدة من أشهر الراقصات في الوطن العربي.  

وفي الفيديو الترويجي للورش التدريبية، عبرت دينا عن حماسها لهذه التجربة الجديدة، قائلة: “أنا أول مرة في الرياض، هشوفكم يوم 31 يناير، و1 فبراير، وهعمل ورش تدريبية للمحترفين.. أشوفكم على خير”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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