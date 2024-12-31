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خليجي 26، تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام السعودية في نصف النهائي - أخبار كلمتك

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خليجي 26، تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام السعودية في نصف النهائي - أخبار كلمتك

خليجي 26، تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام السعودية في نصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - خليجي 26، يخوض المنتخب العماني الأول لكرة القدم، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب السعودية، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 التي تقام في الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وعمان في الـ4:30 عصرا، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 1.

تشكيل عمان المتوقع أمام السعودية

ومن المتوقع أن يدخل منتخب عمان مواجهة السعودية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: على البوسعيدى – محمد المسلمي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي.

خط الوسط: أرشد العلوي – حارب السعدي – جميل اليحمدي – زاهر الأغبري – عبد الرحمن المشيفري.

خط الهجوم: عصام الصبحي.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية مواجهة عمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - نواف بوشل - سلطان الغنام

خط الوسط: عون السلولي - محمد كنو - عبد الله هوساوي

خط الهجوم: عبد الله الرديف - مصعب الجوير - سالم الدوسري

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 26

وتقام مباريات اليوم في المواعيد التالية:

عمان × السعودية | 4:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

البحرين × الكويت | 7:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية لترتيب أفكاره لحسم التشكيل النهائي الذي سيواجه به عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي خليجي 26.

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26 

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1).

تعديلات على تشكيل منتخب السعودية لمواجهة عمان 

وهناك بعض التعديلات المتوقع أن يجريها الفرنسي رينارد، على تشكيل الأخضر أمام عمان، على رأسها دخول مروان الصحفي، المحترف في بيرشكوت البلجيكي.

ومن المرجح أن يبدأ رينارد بالمهاجم المميز عبد الله الحمدان بالتشكيل الأساسي، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام العراق وتسجيله هدفي الانتصار (3-2).

ومع غياب ثنائي الوسط عبد الإله المالكي وناصر الدوسري، قد يضطر المدرب الفرنسي لإشراك أحد العناصر الشابة التي يأتي على رأسها عبد الإله هوساوي، بجانب محمد كنو ومصعب الجوير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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