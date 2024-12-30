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الشيباني يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية - أخبار كلمتك

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الشيباني يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية - أخبار كلمتك

الشيباني يعلن تلقيه دعوة من بن فرحان لزيارة السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال الشيباني: "تلقيت دعوة رسمية من  وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية  فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات."

 وفد سعودي يزور العاصمة دمشق 

وكان وفد سعودي زار العاصمة السورية دمشق، والتقى مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وبحسب مصادر سورية فإن زيارة الوفد السعودي إلى دمشق جاءت بهدف بحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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