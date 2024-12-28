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خليجي 26، منتخب السعودية يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على العراق بثلاثية (صور) - أخبار كلمتك

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خليجي 26، منتخب السعودية يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على العراق بثلاثية (صور) - أخبار كلمتك

خليجي 26، منتخب السعودية يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على العراق بثلاثية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - خليجي 26، تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

سجل ثلاثية السعودية كل من سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وعبد الله الحمدان هدفين في الدقائق 80 و85، فيما جاء هدف العراق عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 63.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 

بهذه النتيجة يتأهل السعودية والبحرين لنصف النهائي فيما يودع العراق واليمن البطولة من دور المجموعات.

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:

1- السعودية 6 نقاط

2- البحرين 6 نقاط 

3- اليمن 3 نقاط

4- العراق 3 نقاط

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تشكيل السعوية أمام العراق

بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.

تشكيل العراق أمام السعودية

فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:"

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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