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السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة - أخبار كلمتك

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السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة - أخبار كلمتك

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - طور خبراء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خرسانة مستدامة صديقة للبيئة باستخدام مواد طبيعية، مثل نوى التمر وقشور القهوة.

تطوير خرسانة مستدامة صديقة للبيئة باستخدام مواد طبيعية

وأشار الخبراء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى أن استخدام نوى التمر وقشور القهوة في تصنيع الخرسانة الجديدة يقلل من المخلفات الزراعية، إذ تعتبر هذه المواد من النفايات التي تنتج بكميات كبيرة، وأن المشروع يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومتجددة في صناعة البناء حيث تعتبر هذه المواد صديقة للبيئة.

ووفقا للبيانات، يتم إعادة تدوير نوى التمر وقشور القهوة وتحويلها إلى مكونات أساسية تدخل في تركيبة الخرسانة، كما أن الخرسانة الجديدة توفر عزلا صوتيا وقوة ضغط تصل إلى 50 ميجا باسكال، إلى جانب تكلفتها المنخفضة.

خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الخرسانة التقليدية

ويساهم هذا الابتكار في تقليل البصمة الكربونية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الخرسانة التقليدية، ويخفض تكاليف عزل الصوت في المباني، ويدعم الاقتصاد من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات في السعودية تعمل أيضا على طرح منتجات بناء صديقة للبيئة، مثل صفائح الطين المعالج التي تضم مزيجا من الطين والرمل وبودرة الحجر، والهدف من هذه المواد هو إنشاء مبان عصرية تحافظ على البيئة، والتقليل من المخلفات الضارة للبيئة والمناخ.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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