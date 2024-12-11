عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - واجه بعض مستخدمي تطبيق فيس بوك و"واتساب"، المملوك لشركة ميتا، في بعض البلدان مشكلات مؤقتة، مساء يوم الأربعاء، في استخدام التطبيق.

وأظهر موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، أن أكثر من 4 آلاف من مستخدمي "واتساب" أبلغوا عن مشكلات بحلول الساعة 8:50 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

كما ذكر مستخدمون على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أنهم يواجهون صعوبة في استخدام "واتساب" وفيس بوك، كما أفاد التقرير ببعض المشكلات فى تطبيق إنستجرام أيضا.

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