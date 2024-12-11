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أبو ريدة يهنئ السعودية بالفوز باستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

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أبو ريدة يهنئ السعودية بالفوز باستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

أبو ريدة يهنئ السعودية بالفوز باستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - السعودية، تقدم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، بخالص التهنئة للشعب السعودي، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الشباب والرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

كما تقدم أبوريدة بالتهنئة لياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذه المناسبة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بأن المملكة العربية السعودية ستبهر العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها سوف تكون على أتم الاستعداد ليخرج الحدث بأقوى شكل نتمناه جميعا.

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن استضافة السعودية رسميا لكأس العالم 2034.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكونجرس بالفيفا الذي اختار السعودية لتنظيم البطولة بشكل رسمي.

انفانتينو يعلن إستضافة السعودية كاس العالم 2034، كلمتك
انفانتينو يعلن إستضافة السعودية كاس العالم 2034، كلمتك

رحلة 434 يومًا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

اللافت أن رحلة السعودية نحو الترشح لاستضافة المونديال انطلقت في وقت قياسي يزيد على العام بشهرين، حيث بدأت الرحلة يوم 4 أكتوبر 2023 عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

وجاء إعلان الاتحاد السعودي بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدول قارتي آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة كأس العالم 2034.

وفي يوم 9 أكتوبر من العام ذاته أرسل الاتحاد السعودي خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتواصلت الرحلة لتصل إلى محطتها الجديدة في 1 مارس 2024، عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034.

وحملت الهوية شعار "معًا. ننمو." (Growing. Together.)، وتم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاصة بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

ودخلت الرحلة أهم محطاتها يوم 29 يوليو 2024 عندما سلم الوفد الرسمي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك خلال حفل رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي 30 نوفمبر 2024، وصلت رحلة ملف المونديال إلى واحدة من أجمل محطاتها بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم حصول ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 على أعلى تقييم في تاريخ ملفات كأس العالم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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