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بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية - أخبار كلمتك

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بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية - أخبار كلمتك

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في  السعودية. 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية 

وأعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

وكشفت وزارة العمل عن شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية، مؤكدة  أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان،  تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن "الوزارة"جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة. 

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية 

وتتضمن الفرص المتاحة اليوم، تخصصات متنوعة وهي:  2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات، و1 مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه"،خبرة من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5  مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي،خبرة من 5 إلى 15 سنة.

مزايا فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية

وأوضح البيان المزايا في هذه الوظائف، التي تشمل توفير السكن المجاني،و تذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل، وتتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي، كما توفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية،وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام إدارة  التشغيل بالوزارة أنه على   الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] علمًا بأن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024،وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكدت " الوزارة" أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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