وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - أعلنت صحيفة عكاظ السعودية ، اليوم الجمعة وفاة مريم عبد الله كامل شقيقة الشيخ صالح كامل، صباح اليوم الجمعة، وسيصلى عليها فجر غد السبت فى المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى فى مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وفاة زوجة وزير الاعلام السابق

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية إن مريم عبد الله كامل صباح، شقيقة زوج الفنانة صفاء أبو السعود الراحل الشيخ صالح كامل مالك قنوات إيه أر تي، وافتها المنية هذا الصباح.

والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يمانى (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله).

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