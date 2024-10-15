الإحصاء: 29.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4%.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في كافة المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ولى العهد السعودى "محمد بن سلمان " وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس وإصدار بيان صحفي يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة السعودية.

بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.3 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3.



ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية الي 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024



1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 410 ملايين دولار.

2. خضر وفواكه 270 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024



وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.1 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــًا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

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