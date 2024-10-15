محمد بن سلمان يغادر السعودية متجهًا إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - غادر، اليوم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في زيارة لها، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر بحفظ الله ورعايته الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، لزيارة جمهورية مصر العربية، وذلك استجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من رئيس جمهورية مصر العربية".

بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وأضاف البيان أن ولي العهد "يلتقي خلال زيارته بالرئيس السيسى، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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