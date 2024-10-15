القاهرة تستضيف اجتماع فريق العمل المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - استضافت القاهرة اجتماعات فريق العمل الأول المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، وذلك بناء على التوصية الصادرة عن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة المنعقد في الرياض يومي 3 ـ 4 مارس 2024، وتنفيذًا لحوكمة عمل اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الدورة الثامنة عشرة.

ترأس الجانب السعودي عبد العزيز عمر السكران، وكيل المحافظ للعلاقات الدولية، الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

وترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، كما شارك في اجتماعات الفريق وفد رسمي يمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة في البلدين.

اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة

وقد تم خلال الاجتماعات استعراض المبادرات التي تم اعتمادها والخطوات الإجرائية الخاصة بها خلال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، حيث تم الاتفاق على (46) مبادرة التي تضمنها محضر اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة والتي تندرج تحت (4) مجموعات.. تتضمن المجموعة الأولى (المجال التجاري والاستثماري والصناعي والمالي والطاقة)، وتضم المجموعة الثانية مجالات (الزراعة والغذاء والدواء والصحة)، وتشمل المجموعة الثالثة مجالات (النقل والاتصالات والعمل والإسكان)، وتتضمن المجموعة الرابعة مجالات (التعليم والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة).

وقد أشاد الجانبان بالتقدم المحقق في تنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها ووضع خطوات تنفيذية لها خلال اجتماعات اللجنة بدورتها الثامنة عشرة، ودعت كافة ضباط الاتصال من الجهات في الجانبين للعمل على الانتهاء من تنفيذ كافة الإجراءات الموضوعة للمبادرات المتبقية قبل تاريخ 1 مارس 2025.

عمق العلاقات المصرية السعودية

وحرصًا من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على متابعة أعمال فريق العمل، فقد التقى الوزير مع عبد العزيز السكران، رئيس الجانب السعودي في اجتماعات الفريق، والدكتورة أمانى الوصال رئيس الجانب المصري في اجتماعات فريق العمل.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة في كافة المجالات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين بأهمية العمل الثنائي لتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، والسعي لتوطيد أواصر التعاون في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى أعلى.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

وقد نقل عبد العزيز السكران إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خالص تحيات وتهنئة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، وتطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي تسهم اللجنة المصرية السعودية المشتركة بشكل كبير في تنميتها وتعميقها من خلال الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة من كافة الجهات لتعظيم الاستفادة من العلاقات الممتدة بين البلدين.

وقد قام رؤساء فريق العمل بعرض مجمل علاقات التعاون بين الجانبين، وكذا مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال الدورة الـ١٨، والتي عقدت في مارس ٢٠٢٤ بالرياض على المهندس حسن الخطب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

حيث أكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنمية المبادلات التجارية والاستثمار وكذا كافة مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

وفي ختام اجتماعات الفريق الأول، تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماعات فريق العمل الثاني المعني بالمتابعة في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة، وكذا تحديد عقد اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة بالقاهرة في موعد يتم تحديده بالتنسيق بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

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