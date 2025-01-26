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خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم - أخبار كلمتك

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خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم - أخبار كلمتك

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:20 صباحاً - حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة غدا  قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة. 

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة  غدا تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويكون نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 9

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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