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تصل لـ 50%.. مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية - أخبار كلمتك

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تصل لـ 50%.. مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية - أخبار كلمتك

تصل لـ 50%.. مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 10:16 صباحاً - تحتفل وزارة الطيران المدني بعيد الطيران المدني المصري 95 شاركت مصر للطيران_ الناقل الوطني المصري في الاحتفالات من خلال تقديم عروضاً خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.

وتصل نسبة التخفيض على تذاكر السفر إلى 26% على درجة رجال الأعمال و50% على الدرجة السياحية ويطبق هذا التخفيض لمدة يوم واحد فقط على أن يكون تاريخ شراء التذاكر اليوم الأحد الموافق 26 يناير ويكون تاريخ السفر حتى نهاية مارس 2025 ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران بالكامل، باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت.

وبهذه المناسبة، تدعو مصر للطيران الناقل الوطني المصري عملاءها الكرام المشاركة في احتفالات عيد الطيران المدني المصري تحت شعار The world is yours to explore».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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تصل لـ 50%.. مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية - أخبار كلمتك

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