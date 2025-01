تصل لـ 50%.. مصر للطيران تقدم تخفيضات على وجهاتها الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 10:16 صباحاً - تحتفل وزارة الطيران المدني بعيد الطيران المدني المصري 95 شاركت مصر للطيران_ الناقل الوطني المصري في الاحتفالات من خلال تقديم عروضاً خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.

وتصل نسبة التخفيض على تذاكر السفر إلى 26% على درجة رجال الأعمال و50% على الدرجة السياحية ويطبق هذا التخفيض لمدة يوم واحد فقط على أن يكون تاريخ شراء التذاكر اليوم الأحد الموافق 26 يناير ويكون تاريخ السفر حتى نهاية مارس 2025 ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران بالكامل، باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت.

وبهذه المناسبة، تدعو مصر للطيران الناقل الوطني المصري عملاءها الكرام المشاركة في احتفالات عيد الطيران المدني المصري تحت شعار The world is yours to explore».