لفئتين فقط.. موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 10:16 صباحاً - موعد صرف منحة شهر رمضان 2025.. أعلنت وزارة العمل لجميع الفئات من العمالة الغير منتظمة، عن صرف منحة شهر رمضان 2025، وذلك بقرار رسمي تم إعلانه قبل أيام من حلول السنة الجديدة 2025، إذ أصدرت قرارا بـ تطبيق زيادة جديدة على المنح المالية الدورية التي يتم صرفها للعمالة الغير منتظمة لتصل نحو 1000 جنيه، بدلا من 500 جنيه، إذ تم مضاعفة المنحة رسميا.

وقامت وزارة العمل بتطبيق قرار زيادة المنحة رسميا على منحة عيد الميلاد المجيد والتي انطلق صرفها رسميا في أول شهر يناير 2025.

تفاصيل ومواعيد صرف منح العمالة الغير منتظمة القادمة خلال عام 2025.

حددت وزارة العمل مواعيد صرف المنحة بعد زيادتها، إذ يتم صرفها نحو ست مرات خلال العام، وذلك وفق الجدول التالي:

المنحة الأولى

وهناك منحة تصرف بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في 7 يناير من كل عام.

المنحة الثانية

وسوف تصرف مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال رمضان.

المنحة الثالثة

ومن جهة آخري سوف المنحة تصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يحدد الموعد بناء على رؤية هلال شهر شوال.

المنحة الرابعة

ويتم تحديد هذه المنحة وفقا لرؤية هلال شهر ذي الحجة وتصرف بمناسبة عيد الأضحى.

المنحة الخامسة

تصرف هذه المنحة في 1 مايو 2025 بمناسبة عيد العمال.

المنحة السادسة

تصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.

تفاصيل زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل أن هذه الزيادة ستطبق على جميع المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.

وأوضحت الوزارة أن التكلفة السنوية الإجمالية للمنح بعد الزيادة ستصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.