رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:51 صباحاً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول بجميع المحافظات، وطريقة الحصول عليها فور إعلانها.

أعمال التصحيح في نتيجة الصف الأول الإعدادي

وأعلنت المديريات التعليمية، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ما زالت قائمة بجميع المحافظات، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.

إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بكافة المحافظات، عقب انتهاء أعمال الكنترول في التصحيح ورصد الدرجات، ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي نهاية الأسبوع الجاري.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي فور إعلانها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب، أو من خلال زيارة المدرسة التابع لها والحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس فور إعلانها، من خلال زيارة الرابط المباشر التالي: رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

- الخطوة الأولى: زيارة نتيجة الصف الأول الإعدادي الإلكتروني.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الإعدادية».

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي «الأول».

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتيجة الصف الأول الإعدادي.

امتحانات الصف الأول الإعدادي

ويذكر أن طلاب الصف الأول الإعدادي انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الحالي 2024-2025، يوم الخميس 16 يناير الجاري، والتي بدأت يوم السبت 11 يناير واستمرت أسبوع كامل.

إجازة نصف العام

وبدأت إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي رسميًا من السبت 25 يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي إجازة نصف العام لطلاب الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.