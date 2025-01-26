خريطة أماكن توزيع قافلة «حياة كريمة» الطبية في 5 محاظات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:51 صباحاً - قافلة حياة كريمة.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن خريطة أماكن توزيع قافلة حياة كريمة الطبية، إذ تستعد وزارة الصحة والسكان لـ إطلاق عدة قوافل طبية اليوم في عدد من المحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ أماكن توزيع قافلة حياة كريمة الطبية، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

موعد انطلاق قافلة حياة كريمة

و وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فتنطلق قافلة «حياة كريمة» الطبية، اليوم الأحد 26 يناير 2025، وتستمر حتى غدٍ الإثنين 27 يناير، بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، فيما تستكمل قوافل «حياة كريمة» أيضا فعالياتها التي انطلقت أمس السبت في 3 محافظات، وهم: «الإسماعيلية والمنوفية وأسيوط».

التخصصات الطبية في مبادرة حياة كريمة

وتتضمن قافلة «حياة كريمة» الطبية التي ستنطلق اليوم، الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية: «نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

مناطق تواجد قافلة حياة كريمة الطبية في المحافظات

- محافظة أسوان: الخطارة مركز أسوان.

- محافظة الإسكندرية: الجزائر مركز العامرية.

- محافظة الإسماعلية: سرابيوم مركز فايد.

- محافظة المنوفية: الكتامية مركز الباجور.

- محافظة أسيوط: الكوم الأحمر مركز أبو تيج.