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خريطة أماكن توزيع قافلة «حياة كريمة» الطبية في 5 محاظات اليوم - أخبار كلمتك

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خريطة أماكن توزيع قافلة «حياة كريمة» الطبية في 5 محاظات اليوم - أخبار كلمتك

خريطة أماكن توزيع قافلة «حياة كريمة» الطبية في 5 محاظات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:51 صباحاً - قافلة حياة كريمة.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن خريطة أماكن توزيع قافلة حياة كريمة الطبية، إذ تستعد وزارة الصحة والسكان لـ إطلاق عدة قوافل طبية اليوم في عدد من المحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ أماكن توزيع قافلة حياة كريمة الطبية، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

موعد انطلاق قافلة حياة كريمة

و وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فتنطلق قافلة «حياة كريمة» الطبية، اليوم الأحد 26 يناير 2025، وتستمر حتى غدٍ الإثنين 27 يناير، بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، فيما تستكمل قوافل «حياة كريمة» أيضا فعالياتها التي انطلقت أمس السبت في 3 محافظات، وهم: «الإسماعيلية والمنوفية وأسيوط».

التخصصات الطبية في مبادرة حياة كريمة

وتتضمن قافلة «حياة كريمة» الطبية التي ستنطلق اليوم، الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية: «نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

قافلة حياة كريمة الطبية
قافلة حياة كريمة الطبية
قافلة حياة كريمة الطبية

مناطق تواجد قافلة حياة كريمة الطبية في المحافظات

- محافظة أسوان: الخطارة مركز أسوان.

- محافظة الإسكندرية: الجزائر مركز العامرية.

- محافظة الإسماعلية: سرابيوم مركز فايد.

- محافظة المنوفية: الكتامية مركز الباجور.

- محافظة أسيوط: الكوم الأحمر مركز أبو تيج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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