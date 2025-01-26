رابط نتيجة امتحانات أولى وثانية إعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:51 صباحاً - نتيجة امتحانات أولى وثانية إعدادي.. ارتفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، عن رابط نتيجة امتحانات أولى وثانية إعدادي للترم الأول 2025 وطريقة الحصول عليها فور إعلانها.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أن كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول، أوشك من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، استعداد لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول.

إتاحة نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء أعمال الكنترول، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي على الموقع الإلكتروني للمديرية التابع لها الطالب فور إعلانها.

إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

وتابعت المديريات، أنه سيتم إتاحة نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في المدارس، عقب إعلانها على المنصات الإلكتروني للمديريات التعليمية، بمدة لا تزيد عن يومين.

رابط نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي فور إعلانها رسميًا، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي.

درجات مواد الصفين الأول والثاني الإعدادي

- درجة مادة اللغة العربية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 80 درجة.

- درجة مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 60 درجة.

- درجة مادة الرياضيات في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 60 درجة.

- درجة مادة العلوم في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 40 درجة.

- درجة مادة الدراسات الإجتماعية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 40 درجة.

- درجة مادة التربية الدينية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 40 درجة.

- درجة مادة التربية الرياضية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 20 ديجة.

- درجة مادة التربية الفنية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 20 درجة.

- درجة مادة التربية الموسيقية في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 20 درجة.

- درجة مادة تكنولوجيا المعلومات في نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 20 درجة.