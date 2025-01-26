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اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

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اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 01:15 صباحاً - تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، احتفالا رسميا، بذكرى رحلة الإسراء والمعراج بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، عقب صلاة المغرب مباشرة.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

ومن جانبه، بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برقية تهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العظيمة التي تذكرنا بعظمة الرسالة النبوية وسمو القيم الإسلامية.

وأعرب الوزير، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بوزارة الأوقاف، عن أصدق التهاني القلبية وأسمى التبريكات للرئيس بهذه الذكرى المباركة، التي تمثل دعوة للتأمل في قدرة الله وعنايته بعباده الصالحين.

وزير الأوقاف: ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

وأكد أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص والعمل الدءوب لتحقيق الرسالة السامية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل سوء، وأن يجعلها بلد الأمن والأمان.

واختتم برقيته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فخامة الرئيس بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

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