اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: 445 ألف زائر خلال اليوم الثاني للمعرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 12:51 صباحاً - أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن عدد زوار المعرض، السبت، بلغ نحو (445029) زائرًا، ليصبح إجمالي عدد الزوار خلال يومين من فتح أبواب المعرض للجمهور 845971 زائرًا.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بالإقبال الجماهيري، وحرص الأسرة المصرية على حضور الفعاليات بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي المتفرد، مؤكدًا مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق حالة متميزة من الزخم الثقافي والفكري والفني للفعاليات، بشكل يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تقام تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويقام المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، وينظم المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.