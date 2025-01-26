الرياضة - 01:31 - اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح الأطفال مرضى السرطان - أخبار كلمتك

أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح الأطفال مرضى السرطان - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول فيديو لمقتل شاب على يد زميله في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول فيديو لمقتل شاب على يد زميله في عدن - أخبار كلمتك

مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان - أخبار كلمتك

مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان - أخبار كلمتك

اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يحيي ذكرى رحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

الأهلي يحيي ذكرى رحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

بعد أول هاتريك مع ريال مدريد، مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

بعد أول هاتريك مع ريال مدريد، مبابي يعادل رقم الظاهرة رونالدو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 12:31 صباحاً - بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العظيمة التي تذكرنا بعظمة الرسالة النبوية وسمو القيم الإسلامية.

وأعرب الوزير بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بوزارة الأوقاف، عن أصدق التهاني القلبية وأسمى التبريكات لفخامة الرئيس بهذه الذكرى المباركة، التي تمثل دعوة للتأمل في قدرة الله وعنايته بعباده الصالحين.

وأكد أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص والعمل الدؤوب لتحقيق الرسالة السامية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل سوء، وأن يجعلها بلد الأمن والأمان.

واختتم برقيته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فخامة الرئيس بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق