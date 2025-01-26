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بالقاهرة والمحافظلت.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظلت.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظلت.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 12:31 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. تنشر الأسبوع مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 26-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

وقت صلاة الفجر 5:19 ص. 

موعد صلاة الظهر 12:07 م. 

موعد صلاة العصر 05: 3 م.

 موعد صلاة المغرب 5:26 م. 

موعد صلاة العشاء 6:46 م.

الإسكندرية

 وقت صلاة الفجر 5:24 ص.

 موعد صلاة الظهر 12:12 م. 

موعد صلاة العصر 3:08 م. 

موعد صلاة المغرب 5:28 م. 

موعد صلاة العشاء 6:49 م.  

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص. 

موعد صلاة الظهر 12:03 م. 

موعد صلاة العصر 3:00 م. 

موعد صلاة المغرب 5:21 م .

موعد صلاة العشاء 6:41 م.  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ 

وقت صلاة الفجر 5:04 ص. 

وقت صلاة الظهر 11:55 ص. 

موعد صلاة العصر 2:56 م. 

وقت صلاة المغرب 5:18 م. 

وقت صلاة العشاء 6:36 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 5:08 ص. 

موعد صلاة الظهر 12:01 م. 

موعد صلاة العصر 06: 3 م.

 موعد صلاة المغرب 5:29 م. 

موعد صلاة العشاء 6:45 م.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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