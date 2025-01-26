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حضور جماهيري كبير.. 445 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني - أخبار كلمتك

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حضور جماهيري كبير.. 445 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني - أخبار كلمتك

حضور جماهيري كبير.. 445 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 12:11 صباحاً - أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم السبت 25 يناير، بلغ نحو (445029) زائرًا، ليصبح إجمالي عدد الزوار خلال يومين من فتح أبواب المعرض للجمهور 845971 زائرًا.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بمستوى الإقبال الجماهيري، وحرص الأسرة المصرية على حضور الفعاليات بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي المتفرد، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحقيق حالة متميزة من الزخم الثقافي والفكري والفني للفعاليات، تسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان.

معرض الكتاب يسجل حضورا جماهيريا كبيرا
فتح أبواب معرض القاهرة للكتاب للجمهور لليوم الثاني

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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