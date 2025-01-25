رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:20 مساءً - الاسراء والمعراج، رد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج.

إكرام الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم

وقال مفتي الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الحديث عن رحلة الاسراء والمعراج هو حديث عن إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم لإمته من بعده، خصوصا وأن المولى عز وجل على هذه الأمة من خلال الرحلة المباركة بفريضة عظيمة وعبادة كريمة وهي الصلاة التي فرضها الله على الرسول وأمته.

وتابع: "في كل عام لابد أن نتوقف أمام هذا الجدل حول مدى مشروعية الاحتفاء والاحتفال بالمعجزة والحدث العظيم، والواقع أرى أن التعرض والجدل حول الموضوع لا يسعفه دليل ولسنا بحاجة الي إعادة طرحه مع بداية كل عام عندما تأتي المعجزة الطيبة التي أنعم الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم".

ولفت: "ما بين منكر لها جملة وتفصيلا وما بين متوقف أمام قضية المعراج والعمل على إنكاره تحت أقاويل لا يسعفها الدليل وأنها جرت بالروح لا بالجسد، والواقع اننا عندما نتوقف أمام هذا الجدل فإننا نجد أن هذا الجدل إما مبعثه الهوى أو التنصل من التعاليم الشرعية أو موقف عدائي من الإسلام جملة وتفصيلا، هي رحلة عظيمة وقعت بالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا القراَن الكريم عنها، والمعراج هي رحلة سماوية وارتفاع وارتقاء من العالم الأرضي إلي عالم السماء حيث سدرة المنتهي ثم العودة بعد ذلك الي مكة مرة أخرى".

الرد على المشككين في رحلة الاسراء والمعراج من القران

واسترشد بقوله تعالى:"وَلَقَدۡ رَءَاهُ نَزۡلَةً أُخۡرَىٰ ۝١٣ عِندَ سِدۡرَةِ ٱلۡمُنتَهَىٰ ۝١٤ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلۡمَأۡوَىٰۤ ۝١٥ إِذۡ یَغۡشَى ٱلسِّدۡرَةَ مَا یَغۡشَىٰ"، وقوله تعالى “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.

وأوضح: “رحلة الاسراء والمعراج أثير جدل طويل وتساؤلات عديدة، وهل تمت بالروح والجسد أم تمت بالروح فقط؟ ومتى وكيف، لكن القران الكريم قطع هذا الجدل”.

دوافع إنكار رحلة الإسراء والمعراج

واختتم: "الدوافع الى الإنكار والاعتراض على هذه المعجزة التي هي فوق نواميس الكون ومقدرات العقل الإنساني ومردها إما الاستغراب العقلي أو الحقد والحسد وإما الموقف من الدين وإما الرغبة في إثارة التشكيك والجدل لإيجاد نوع من انعدام الأمن المجتمعي والفكري واشاعة الشائعات حول المقدسات ".

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