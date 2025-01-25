العودة للهوية الثقافية، جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب مقررات الطب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:00 مساءً - تعريب الطب، كشف الدكتور أحمد بارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، حقيقة ما يتردد بشأن نية الجامعة تعريب مناهج ومقررات كليات علوم الطب والبدء بالطب النفسي.

دراسة تعريب الطب في الأزهر

وأوضح متحدث جامعة الأزهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن ما يتم حاليا هو دراسة علمية متأنية في إمكانية تعريب العلوم التطبيقية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق مع الأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقية لضمان تحقيق أفضل معايير تعليم طبي وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حد سواء.

السياسة التعليمية المصرية

وتابع: كل ما تتخذه جامعة الأزهر في إطار السياسة التعليمية المصرية والفكر الأزهري الوسطي المنفتح على جميع الثقافات والبيئات.

العودة للهوية الثقافية العربية

ولفت: ما يتم حاليا مجرد اقتراح والعلوم الطبية في الماضي كانت علوم عربية ويجب ان نستحضر عظمة العرب واللغة العربية والعودة لهويتنا الثقافية ونحدث طفرة في هذه العلوم بلغتنا، والدول المتقدمة في روسيا واليابان وألمانيا يدرسون الطب بلغاتهم الوطنية وتقدموا تقدما كبيرا.

وأختتم: بعد استكمال الدراسات المتأنية والنقاشات والحوارات مع كل الخبراء المعنيين داخل وخارج الجامعة سيتم صدور قرار يرفع للمجلس الأعلى للأزهر ثم الجهات العليا في الوطن.



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