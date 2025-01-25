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«مصر للطيران» تختتم فعالياتها في المعرض الدولي للسياحة Fitur 2025 بمدريد - أخبار كلمتك

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«مصر للطيران» تختتم فعالياتها في المعرض الدولي للسياحة Fitur 2025 بمدريد - أخبار كلمتك

«مصر للطيران» تختتم فعالياتها في المعرض الدولي للسياحة Fitur 2025 بمدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:31 مساءً - اختتمت اليوم مصر للطيران لقاءاتها في المعرض الدولي للسياحة Fitur 2025 المقام حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري.

هذا وقد شهد جناح مصر للطيران زيارة السفير المصري لدي إسبانيا سعادة السفير إيهاب بدوي والذي أبدي إعجابه بجناح مصر للطيران.

هذا وقد استمرت مصر للطيران في استعراض خدماتها المتنوعة علي شبكتها الممتدة حول العالم وكذلك برامجها السياحية المتكاملة من خلال الجناح الذي شهد خلال أيام المعرض عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات حول العالم وتم مناقشة سبل التعاون المختلفة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلي المقاصد السياحية المصرية.

مصر للطيران تختتم فاعلياتها بمدريد

ومن جانبه صرح الطيار محمد عليان أن الحدث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عدد كبير من وكلاء ومنظمي السياحة حول العالم، كما يوفر المعرض منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات السياحة والطيران، وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها في المعرض لزيادة حصتها وتوسيع نطاق مشاركتها وتواجدها في الأسواق السياحية الهامة خاصة لما لمصر من مكانة تتمتع بها كأحد أبرز الأماكن السياحية في العالم.

مصر للطيران تختتم فاعلياتها بمدريد

كما شهدت الفعاليات إجراء سحب علني حظي بحضور كبير من الرواد المشاركين في المعرض للفوز بتذاكر طيران مجانية مقدمة هدية من مصر للطيران، فضلا عن تقديم الهدايا التذكارية للفائزين والمشاركين بالمعرض.

مصر للطيران تختتم فاعلياتها بمدريد

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير عدد 16 رحلة أسبوعيا إلي إسبانيا بواقع عدد 7 رحلات من القاهرة إلي مدريد، بالإضافة إلى رحلتين من الأقصر إلي مدريد يومي السبت والاثنين من كل أسبوع،

وبواقع عدد 6 رحلات من القاهرة إلي برشلونة، بالإضافة إلي رحلة واحدة من الأقصر إلي برشلونة يوم السبت من كل أسبوع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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