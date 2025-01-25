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كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا - أخبار كلمتك

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كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا - أخبار كلمتك

كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:26 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون  شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

 

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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