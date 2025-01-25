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وزير الصحة يتفقد انتظام العمل بمستشفي غرب النوبارية في البحيرة - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يتفقد انتظام العمل بمستشفي غرب النوبارية في البحيرة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفقد انتظام العمل بمستشفي غرب النوبارية في البحيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:51 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى غرب النوبارية المركزي، بمحافظة البحيرة، وذلك في زيارة مفاجئة، بعد زيارة محافظتي القاهرة والمنوفية، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.  

 

عدم تواجد أطباء طوارئ بالقسم، والحالة المتهالكة لأسرة الطوارئ

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ بمستشفى غرب النوبارية المركزي، حيث كلف بالتحقيق في عدم تواجد أطباء طوارئ بالقسم، والحالة المتهالكة لأسرة الطوارئ، ووجه بسرعة رفع كفاءتها.

تقرير مفصل عن الحالة الفنية لجهاز c-arm للبدء في تشغيله

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الأشعة موجهًا مستشاره لشئون الأشعة، بعمل تقرير مفصل عن الحالة الفنية لجهاز c-arm، للبدء في تشغيله، وهو جهاز من أجهزة التصوير الطبي، حيث يستخدم الجهاز لتصور تشريح (الأجزاء بشكل واضح) للمرضى في غرفة العمليات أثناء الجراحة، كما استجاب الوزير لمطلب مدير الإدارة الصحية بتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى، وتشغيل جهاز السونار.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أيضا قسم الرعاية المركزة، والذي يعمل بطاقة استيعابية 8 أسرة رعاية مركزية، و2 رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تفقد الحضانة، ووحدة الكلى الصناعية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 24 ماكينة غسيل كلوي، مع الحرص على التحدث مع المرضى للوقوف على رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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