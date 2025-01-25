بمناسبة عيد الشرطة 2025.. الإفراج بالعفو عن 4466 نزيلاً (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:31 مساءً - عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4466 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.