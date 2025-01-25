بحضور وزير الشباب ومحافظ القاهرة.. «التضامن» تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:11 مساءً - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فعاليات اليوم الرياضي لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج، فى إطار الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية.

شهد الفعاليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وعدد واسع من قيادات العمل بوزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.

واستمع وزير الشباب والرياضة في بداية زيارته للمؤسسة العقابية والحضور إلى شرح توضيحى حول أوجه الخدمات والرعاية المقدمة للأبناء بالمؤسسة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الورش الإنتاجية من الحدادة والنجارة والخياطة وشاهد إنتاج الابناء من المنتجات الخشبية والاشغال اليدوية والملابس، كما شارك فى حوار مفتوح مع الأبناء حول دور الرياضة وآثارها فى تعديل سلوك الأبناء، مقدما التهنئة لوزارة الداخلية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 معربا عن تقديره للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.

وأشار صبحي إلى دور وزارة الشباب والرياضة والاهتمام بدعم الشباب وتنميتهم بالشراكة مع مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الشبابي، مضيفا أن فعالية اليوم تستهدف المزيد من التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لتقديم العديد من الخدمات والأنشطة لتنمية وصقل المهارات الرياضية لدى الأبناء وتنفيذ عدد من الأنشطة التى تصقل مواهبهم وتفتح الباب أمام اكتشاف المواهب الرياضية منهم فى الألعاب الرياضية المختلفة، مؤكدا أن الرياضة أسلوب حياة وأداة لتهذيب السلوك، ومشددا على أهمية وجود النموذج والقدوة وترسيخ قيم الولاء الانتماء للمجتمع.

ومن جانبه أعرب أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادته بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب و الرياضة فى إقامة فعاليات يوم رياضي لأبنائنا من نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج، مشيرا إلى أن المؤسسة العقابية هى الوحيدة على مستوى الجمهورية المنوط بها تأهيل و رعاية الأطفال المودعين بأحكام قضائية من سن 15 إلى سن 18 سنة، وتعتبر نموذجاً للشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لتحقيق كافة أوجه الرعاية التي كفلها القانون وأكدت عليها الدولة.

وأضاف عبد الموجود أن المؤسسة العقابية بالمرج أنشأت عام 1980 على مساحة 15 فدانا وبها عدد 6 عنابر إعاشة وتضم المؤسسة ورش تدريبية مهنية و إنتاجية و صوبة زراعية و ملاعب للأنشطة الرياضية ء وتقدم أوجه الرعاية المختلفة و المتمثلة في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية و الدينية والدعم القانوني والرعاية اللاحقة للأبناء المفرج عنهم وتُقدم تلك الخدمات من خلال فريق عمل من الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و المهنيين لتحقيق منظومة رعاية متكاملة للأبناء.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على اهتمام الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسى على تقديم أفضل الخدمات وتطوير برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للأبناء.

وعقب هذا توجه وزير الشباب والرياضة والحضور للمشا، كة بفعاليات اليوم الرياضي على أرض الملعب الرياضى بالمؤسسة والذى ضم عددا من عروض ومسابقات ألعاب اللياقة البدنية والألعاب الترفيهية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة بمشاركة المشروع القومى للرياضة البدنية وبرنامج الرياضة من أجل التنمية وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والحضور على مشاركة الابناء فى المباريات الرياضية.