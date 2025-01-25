التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:35 مساءً - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فعاليات اليوم الرياضي لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة المرج.

جاء ذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية والذى شهد فعالياته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، ودكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعدد واسع من قيادات العمل بوزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.

واستمع وزير الشباب والرياضة في بداية زيارته للمؤسسة العقابية والحضور إلى شرح توضيحى حول أوجه الخدمات والرعاية المقدمة للأبناء بالمؤسسة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الورش الإنتاجية من الحدادة والنجارة والخياطة وشاهد انتاج الابناء من المنتجات الخشبية والاشغال اليدوية والملابس، كما شارك فى حوار مفتوح مع الأبناء حول دور الرياضة وآثارها فى تعديل سلوك الأبناء، مقدما التهنئة لوزارة الداخلية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 معربا عن تقديره للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.

وأشار صبحي إلى دور وزارة الشباب والرياضة والاهتمام بدعم الشباب وتنميتهم بالشراكة مع مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الشبابي، مضيفا أن فعالية اليوم تستهدف المزيد من التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لتقديم العديد من الخدمات والأنشطة لتنمية وصقل المهارات الرياضية لدى الأبناء وتنفيذ عدد من الأنشطة التى تصقل مواهبهم وتفتح الباب أمام اكتشاف المواهب الرياضية منهم فى الألعاب الرياضية المختلفة، مؤكدا أن الرياضة أسلوب حياة وأداة لتهذيب السلوك، ومشددا على أهمية وجود النموذج والقدوة وترسيخ قيم الولاء الانتماء للمجتمع.

ومن جانبه أعرب أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادته بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة فى إقامة فعاليات يوم رياضي لأبنائنا من نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج، مشيرا إلى أن المؤسسة العقابية هى الوحيدة على مستوى الجمهورية المنوط بها تأهيل ورعاية الأطفال المودعين بأحكام قضائية من سن 15 إلى سن 18 سنة، وتعتبر نموذجًا للشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لتحقيق كافة أوجه الرعاية التي كفلها القانون وأكدت عليها الدولة.

وأضاف عبد الموجود أن المؤسسة العقابية بالمرج أنشأت عام 1980 على مساحة 15 فدانا وبها عدد 6 عنابر إعاشة وتضم المؤسسة ورش تدريبية مهنية وإنتاجية وصوبة زراعية وملاعب للأنشطة الرياضية ء وتقدم أوجه الرعاية المختلفة والمتمثلة في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والدينية والدعم القانوني والرعاية اللاحقة للأبناء المفرج عنهم وتُقدم تلك الخدمات من خلال فريق عمل من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين لتحقيق منظومة رعاية متكاملة للأبناء.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي اهتمام الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسى على تقديم أفضل الخدمات وتطوير برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للأبناء.

وعقب هذا توجه وزير الشباب والرياضة والحضور للمشا،كة بفعاليات اليوم الرياضي على أرض الملعب الرياضى بالمؤسسة والذى ضم عددا من عروض ومسابقات ألعاب اللياقة البدنية والألعاب الترفيهية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة بمشاركة المشروع القومى للرياضة البدنية وبرنامج الرياضة من أجل التنمية وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والحضور على مشاركة الابناء فى المباريات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.