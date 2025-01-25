الأربعاء.. حفل توقيع كتاب «كوكب المؤثرين» بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - تحتفل الكاتبة والإعلامية چرمين عامر، الأربعاء المقبل، بتوقيع عقد كتابها الثالث بعنوان "كوكب المؤثرين" باللغة العربية والإنجليزية، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته 56.

ويقدم الكتاب الجديد رؤية شاملة حول التحولات الجذرية التي أحدثها اعلام المؤثرون في عصرنا الرقمي، ويكشف اسرار تعاظم نفوذ الانفلونسر والدور الكبير والمتنامي الذي يلعبونه في تشكيل الرأي العام الديجيتال، ومدي تأثيرهم على سلوكيات الأفراد وتشكيل الهوية الجماعية للامم.

ويسلط الكتاب الضوء علي نماذج لمؤثرين منصات السوشيال ميديا في محاولة لازاحة النقاب عن الآليات التي ينتهجونها لتعزيز تاثيرهم علي الثقافة الشعبية، والاقتصاد، والسلوكيات الاجتماعية.

ويتطرق الكتاب للعديد من قصص نجاح الانفلونسر، والتحديات التي واجهوها، والأدوات التي استخدموها لبناء امبراطوريتهم الشخصية في مجالات: الإبداع، العلم، الموضة، الفن والثقافة، الطب، التغذية، التجميل، الهندسة، المحاماة، التاثير البيئي.. الخ حتي التغيير الاجتماعي.

وأصدرت الكاتبة چرمين عامر 3 كتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023 بعنوان: "نفوذ المؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثروة الرقمية"، باللغة العربية والانجليزية، كما أصدرت عام 2024 الكتاب الثاني بعنوان: "50 لقطة ميتافيرسية" والذي طبع منه نسخ بطريقة "برايل" لتناسب الجمهور من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأخبار بريل، وشاركت الكتب الثلاث في العديد من المعارض المحلية والدولية