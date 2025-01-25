مشاهير العرب - «متابعة خطواتك».. نادية الجندي توجه رسالة لـ منة شلبي بعد دعمها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «متابعة خطواتك».. نادية الجندي توجه رسالة لـ منة شلبي بعد دعمها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - منها الترجمة لـ25 لغة.. خدمات قدمتها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - منها الترجمة لـ25 لغة.. خدمات قدمتها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأربعاء.. حفل توقيع كتاب «كوكب المؤثرين» بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأربعاء.. حفل توقيع كتاب «كوكب المؤثرين» بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

الأربعاء.. حفل توقيع كتاب «كوكب المؤثرين» بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - تحتفل الكاتبة والإعلامية چرمين عامر، الأربعاء المقبل، بتوقيع عقد كتابها الثالث بعنوان "كوكب المؤثرين" باللغة العربية والإنجليزية، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته 56.

ويقدم الكتاب الجديد رؤية شاملة حول التحولات الجذرية التي أحدثها اعلام المؤثرون في عصرنا الرقمي، ويكشف اسرار تعاظم نفوذ الانفلونسر والدور الكبير والمتنامي الذي يلعبونه في تشكيل الرأي العام الديجيتال، ومدي تأثيرهم على سلوكيات الأفراد وتشكيل الهوية الجماعية للامم.

ويسلط الكتاب الضوء علي نماذج لمؤثرين منصات السوشيال ميديا في محاولة لازاحة النقاب عن الآليات التي ينتهجونها لتعزيز تاثيرهم علي الثقافة الشعبية، والاقتصاد، والسلوكيات الاجتماعية.

ويتطرق الكتاب للعديد من قصص نجاح الانفلونسر، والتحديات التي واجهوها، والأدوات التي استخدموها لبناء امبراطوريتهم الشخصية في مجالات: الإبداع، العلم، الموضة، الفن والثقافة، الطب، التغذية، التجميل، الهندسة، المحاماة، التاثير البيئي.. الخ حتي التغيير الاجتماعي.

وأصدرت الكاتبة چرمين عامر 3 كتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023 بعنوان: "نفوذ المؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثروة الرقمية"، باللغة العربية والانجليزية، كما أصدرت عام 2024 الكتاب الثاني بعنوان: "50 لقطة ميتافيرسية" والذي طبع منه نسخ بطريقة "برايل" لتناسب الجمهور من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأخبار بريل، وشاركت الكتب الثلاث في العديد من المعارض المحلية والدولية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السيسي: بفضل الله وجهود الجيش والشرطة ستظل مصر بمأمن من الاضطرابات العالمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق